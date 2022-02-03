В бельгийской Фландрии число вакцинированных «бустерной» дозой от COVID-19 достигло 80%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более 80% взрослого населения во Фландрии (Бельгия) получили дополнительную («бустерную») вакцину против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Фламандского агентства по уходу и здравоохранению, в общей сложности 4 млн 300 тысяч жителей бельгийской Фландрии получили «бустерную» вакцину, что составляет 65% всех жителей данного региона. При этом среди взрослого населения этот показатель составляет 80%.

«Они усилили свою защиту от COVID-19, против наихудших последствий волны штамма Омикрон», - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Кроме того, наблюдается равномерное распределение вакцинации по внутренним провинциям Фландрии: лидирует Западная Фландрия с показателем 84,1%, за ней следуют Восточная Фландрия (81,4%), Лимбург (80,2%), фламандский Брабант (78,9%) и Антверпен (77,4%).

На следующей неделе планируется ввести еще 70 тысяч бустерных доз, а через неделю - примерно 30 тысяч, сообщило Фламандское агентство здравоохранения.

Уровень вакцинации дополнительной дозой во Фландрии заметно выше, чем в остальной части Бельгии – только 62% взрослых в Валлонии получили «бустерную» дозу, и только 42% из них в столичном регионе Брюссель.