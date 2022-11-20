В Бельгии молодой казахстанец впервые проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 20:17

20 Ноября 2022, 20:17

В Бельгии молодой казахстанец впервые проголосовал на выборах Президента РК

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии на избирательном участке №241, организованном при Посольстве Казахстана, активно проходит голосование на выборах Президента РК, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из первых на избирательный участок пришел студент из Казахстана Алибек Дуйсенбеков. Молодой соотечественник рассказал, что впервые участвует в выборах.

«Я долго ждал этого дня. Мои родители всегда голосовали, и я с интересом ждал, когда сам приму участие в выборах. Считаю, что участие в выборах – гражданская ответственность каждого казахстанца. Поэтому я пришел пораньше и первым проголосовал в нашем Посольстве», - отметил Алибек.

А.Дуйсенбеков сказал, что сейчас учится на первом курсе университета г.Брюсселя, изучает историю.

«Мне с детства интересна история. Здесь в Бельгии хочу исследовать наследие, связанное с Казахстаном. История Казахстана очень богата, и я хочу изучить материалы, связанные с нашей родиной в библиотеках Европы», - надеется молодой соотечественник.

Голосование в Бельгии пройдет до 20 часов местного времени (01 часов ночи г.Астаны).