В Bek Air озвучили свою версию крушения самолёта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель летной службы Bek Air Ерик Сапаров на брифинге озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что командир воздушного судна до последнего пытался не допускать крена и взлететь, и работал до последнего, чтобы спасти самолет и пассажиров.

«Ветер 140. Штиль, можно сказать. Видимость 1000 метров, никаких особых явлений не наблюдалось. Отчего может самолет так качать с крыла на крыло, с изменением тангажа и скорости? Мы взяли данные о том, какой борт взлетал перед этим. Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигателями, взлетной массой до 89 тонн. Обратите внимание на время взлета: 01:19 секунд UTC, то есть 7:19 по времени Алматы. Скорость у него 184 узла, то есть этот борт уже разгонялся. А наш Fokker 100 взлетал в 01:20, скорость 155 узлов. То есть, практически одна минута. Одна из причин, которые мы предполагаем, мы это обсуждали со многими летчиками, знакомыми. Есть такое явление - «спутный след». Возник сильный спутный след от взлетавшего перед Fokker самолета (Airbus 321)», - отметил руководитель летной службы Bek Air.

Ерик Сапаров добавил, что спутный след всегда присутствует за самолётом, и чем больше масса и размах крыла самолета, тем больше этот вихревой след. При этом, временной интервал между двумя самолётами при взлёте с одной полосы должен быть не менее 2 минут.

В ходе брифинга также глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов от имени компании выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.







