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В Bek Air озвучили свою версию крушения самолёта

30 Декабря 2019 15:21
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В Bek Air озвучили свою версию крушения самолёта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель летной службы Bek Air Ерик Сапаров на брифинге озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что командир воздушного судна до последнего пытался не допускать крена и взлететь, и работал до последнего, чтобы спасти самолет и пассажиров.

«Ветер 140. Штиль, можно сказать. Видимость 1000 метров, никаких особых явлений не наблюдалось. Отчего может самолет так качать с крыла на крыло, с изменением тангажа и скорости? Мы взяли данные о том, какой борт взлетал перед этим. Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигателями, взлетной массой до 89 тонн. Обратите внимание на время взлета: 01:19 секунд UTC, то есть 7:19 по времени Алматы. Скорость у него 184 узла, то есть этот борт уже разгонялся. А наш Fokker 100 взлетал в 01:20, скорость 155 узлов. То есть, практически одна минута. Одна из причин, которые мы предполагаем, мы это обсуждали со многими летчиками, знакомыми. Есть такое явление - «спутный след». Возник сильный спутный след от взлетавшего перед Fokker самолета (Airbus 321)», - отметил руководитель летной службы Bek Air.

Ерик Сапаров добавил, что спутный след всегда присутствует за самолётом, и чем больше масса и размах крыла самолета, тем больше этот вихревой след. При этом, временной интервал между двумя самолётами при взлёте с одной полосы должен быть не менее 2 минут.

В ходе брифинга также глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов от имени компании выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.




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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Еламан Турысбеков

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