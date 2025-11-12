В «Байтереке» обсудили развитие ESG-подходов и устойчивого инвестирования

В заседании приняли участие члены комиссии, руководство холдинга и дочерних организаций, представители государственных и экспертных структур.

В своем выступлении заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Тимур Онжанов подчеркнул, что Холдинг системно внедряет ESG-принципы как в инвестиционную политику, так и во внутренние процедуры, формируя единые подходы к устойчивому инвестированию для всех дочерних организаций. По его словам, «Байтерек» рассматривает ESG не как отдельное направление, а как стратегическую основу для долгосрочного экономического роста и повышения социальной ответственности. При этом особое внимание уделяется участию в международных ESG-инициативах и альянсах, что способствует обмену лучшими практиками и повышению эффективности реализуемых проектов.

— Вопросы устойчивого развития сегодня становятся ключевыми для всех институтов развития. Мы видим задачу холдинга в формировании экосистемы, в которой зеленые и социальные инициативы получают устойчивое финансирование. ESG-подходы позволяют соединить экономические, экологические и социальные интересы, обеспечивая баланс между ростом и ответственностью, — отметил он.

В ходе заседания дочерние компании холдинга представили практические кейсы внедрения устойчивого финансирования в своих направлениях деятельности.

Особое внимание уделено выпуску зеленых и социальных продуктов Отбасы Банка, в рамках зеленой ипотеки. Кроме того, обсуждались инициативы Банка Развития Казахстана, а также инструменты финансирования энергоэффективного жилья.

Подводя итоги, председатель комиссии по устойчивому развитию, ESG и привлечению инвестиций Юлия Якупбаева подчеркнула важность формирования открытой экосистемы ESG и устойчивых проектов у группы компаний холдинга.

