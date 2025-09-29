В Байконуре прошел фестиваль «Дружбы народов»
Выходные дни в городе Байконуре были расцвечены ярким праздником — жители города собрались на центральной площади города, где состоялось одно из самых масштабных культурных событий года — VIII Городской фестиваль «Дружба народов», передает корреспондент агентства Kazinform.
По традиции праздник открылся «Хороводом дружбы», который уже много лет является неотъемлемой визитной карточкой фестиваля. В хороводе, взявшись за руки, приняли участие сотни байконурцев, как одна большая семья братских народов.
В программу фестиваля вошли конкурсы, которые раскрыли богатое наследие разных культур, представляя обычаи, костюмы, песни и музыку, национальную кухню народов Казахстана и России.
Любителей искусства порадовали выставки декоративно-прикладного творчества, где были представлены яркие и самобытные работы.
Изюминкой этой экспозиции стала демонстрация богатого прикладного творчества казахского народа — участницы в национальных костюмах занимались изготовлением ковров и циновок на глазах гостей фестиваля — взбивали и пряли шерсть, ткали нити в ковры, выводили на них узоры.
Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и призёров конкурсных программ. Участники и победители получили дипломы, памятные медали, статуэтки и денежные призы.
Для молодёжи праздник продолжился дискотекой под весёлую зажигательную музыку и яркие струи цветомузыкального фонтана.
— Этот традиционный фестиваль дружбы лучше всего символизирует Байконур, так как именно понятие дружбы народов характеризует каждого жителя, и это единство является основой сотрудничества и развития легендарного космического комплекса «Байконур», — отметили принявшие участие в празднике глава администрации города Константин Бусыгин и специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.