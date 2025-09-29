В Байконуре прошел фестиваль «Дружбы народов»

По традиции праздник открылся «Хороводом дружбы», который уже много лет является неотъемлемой визитной карточкой фестиваля. В хороводе, взявшись за руки, приняли участие сотни байконурцев, как одна большая семья братских народов.

Фото: администрация Байнонура

Фото: администрация Байнонура

В программу фестиваля вошли конкурсы, которые раскрыли богатое наследие разных культур, представляя обычаи, костюмы, песни и музыку, национальную кухню народов Казахстана и России.

Фото: администрация Байнонура

Любителей искусства порадовали выставки декоративно-прикладного творчества, где были представлены яркие и самобытные работы.

Фото: администрация Байнонура

Изюминкой этой экспозиции стала демонстрация богатого прикладного творчества казахского народа — участницы в национальных костюмах занимались изготовлением ковров и циновок на глазах гостей фестиваля — взбивали и пряли шерсть, ткали нити в ковры, выводили на них узоры.

Фото: администрация Байнонура

Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и призёров конкурсных программ. Участники и победители получили дипломы, памятные медали, статуэтки и денежные призы.

Фото: администрация Байнонура

Для молодёжи праздник продолжился дискотекой под весёлую зажигательную музыку и яркие струи цветомузыкального фонтана.

Фото: администрация Байнонура