В Балхаше продолжается реконструкция водопроводных сетей

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше продолжается масштабная реконструкция водопроводных сетей. Их износ превышает 85 %. В течение трёх лет заменят 124 км труб - это должно решить многолетнюю проблему с водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

«Мы проложили около 9 км сети в прошлом году. В этом заменим порядка 30 км. Материалы используются современные – пластиковые трубы различных диаметров. Казахстанское содержание в этом проекте 100 %. В первую очередь работы будут завершены на тех улицах, где в следующем году начнётся благоустройство и ремонт дорог, – доложил заведующий сектором благоустройства и коммунального хозяйства Отдела ЖКХ Балхаша Жанали Шпекбаев. – Одна из первоочередных улиц – Казбековой, там в следующем году начнётся укладка асфальта».

Средний ремонт дорог пройдёт на 12 улицах. В следующем году планируют охватить порядка восьми улиц.

Наиболее уязвимый участок теплоснабжения в Балхаше – магистральная тепловая сеть на улице Абугалиева. Из-за сильного износа труб аварии здесь не редкость. Для решения проблемы на участке заменили 30 метров трубопровода, произведён демонтаж, ремонт и монтаж компенсатора.

Обустройство тротуаров, установку бордюров и асфальтирование проведут после полной замены инженерных сетей.