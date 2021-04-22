В Баку состоялся круглый стол, посвященный 30-летию Независимости Казахстана

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Азербайджане состоялся круглый стол, приуроченный к празднованию 30-летия Независимости нашей страны. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие народный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, председатель правления «Центра анализа международных отношений» Фарид Шафиев, видные представители творческой и научной интеллигенции Азербайджана.

В своем выступлении Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов подробно рассказал участникам встречи об основных этапах становления и формирования государственной независимости в новых исторических условиях и достижениях Республики Казахстан, содержании концепции «слышащего государства», новых социально-экономических и общественных реформ, направленных на демократизацию нашей страны и модернизацию политической системы.

Обратив внимание на значение тюркской интеграции, дипломат подчеркнул историческую роль недавнего саммита Тюркского совета в определении статуса Туркестана в качестве его духовной столицы, усилении общетюркского значения этого сакрального города в международном сообществе. Живой интерес участников вызвала информация о возрождении Туркестана, новый облик которого они смогли увидеть на представленном их вниманию фильме.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями и обсудили совместную работу по переосмыслению исторического наследия, новому освещению лингвистических источников, анализу трудов материальной и духовной культуры тюрков, направленных на укрепление консолидации и связей между тюркоязычными государствами.

Обсудив состояние и актуальные вопросы казахстанско-азербайджанских отношений, участники встречи выразили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

В рамках круглого стола состоялась церемония вручения благодарственных писем от имени Министра культуры Казахстана лицам, внесшим вклад в популяризацию имени и наследия великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Наградами были удостоены руководитель Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая при Бакинском государственном университете (БГУ) Фатима Дурсунова, заведующий кафедрой тюркологии БГУ Рамиз Аскаров, председатель Международного фонда имени М.Кашгари, писатель Эльхан Зал Караханлы, журналист-публицист Аида Эйвазова, писатель-прозаик Нариман Абдулрахманлы, профессор кафедры литературы Педагогического университета Эльман Гулиев и писатель-поэт Ибрагим Ильяслы.