В Баку обвинили Жозепа Борреля в двойных стандартах

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что угрожающая риторика заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля является ярким примером двойных стандартов, передает Kazinform со ссылкой на Trend.

22 января Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение армянского суверенитета чревато серьезными последствиями для отношений Брюсселя с Баку.

Его слова прокомментировали в МИД Азербайджана. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что угрожающая риторика Борреля является ярким примером двойных стандартов.

- Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности - вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям 22 января 2024 года. Явное искажение фактов верховным представителем ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, и такая угрожающая риторика является ярким примером двойного стандарта, еще больше обостряющего отношения между Азербайджаном и ЕС, - отметил Айхан Гаджизаде.

Кроме того, по его словам, заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с высылкой дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий высылаемых из Азербайджана французских дипломатов.

- Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против дипломатов Азербайджана во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, которые открыто пренебрегают всеми правилами и инструкциями дипломатического поведения, отказываются проводить расследование по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру. Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз, - добавил Гаджизаде.

Напомним, 26 декабря Азербайджан объявил двух французских дипломатов персонами нон-грата в связи с противоречивой деятельностью. Власти Франции выслали из страны двух азербайджанских дипломатов в качестве ответной меры на действия Баку.

17 января Сенат Франции принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана, включая эмбарго на импорт нефти и газа и конфискацию активов чиновников. Резолюция осуждает «антитеррористические операции локального характера» Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Документ также призывает направить миссию ЮНЕСКО в Карабах для подготовки доклада «о состоянии культурного и религиозного наследия». За проект резолюции проголосовали 336 сенаторов из 339.