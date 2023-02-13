В АЗРК обвинили Яндекс.Такси в намеренном затягивании разбирательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В отношении Яндекс.Такси составлен протокол об административном правонарушении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Агентство в 2022 году провело анализ товарного рынка информационно-диспетчерских служб такси за период 2020-2021 годы.

По результатам анализа доля рынка Яндекс.Такси по Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%. По Астане в 2020 году - 60,7%, в 2021 году - 67,3%. Яндекс.Такси препятствовало в проведении анализа путем уклонения от предоставления информации о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств.

По результатам анализа выяснилось, что положение, занимаемое Яндекс.Такси демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке.

«По многочисленным жалобам водителей и потребителей сервиса в отношении Яндекс.Такси начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен. Комиссия Яндекс.Такси является самой высокой на рынке и начинается от 17% с учетом НДС. Помимо Яндекс.Такси комиссию от 4% с водителей взимают таксопарки-партнеры.

Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса. Однако Яндекс. Такси обжаловало приказ антимонопольного органа о начале расследования», - сообщили в пресс-службе Агентства.

Из Решения суда первой инстанции следует, что совокупность изученных судом обстоятельств и норм законодательства доказывает законность и обоснованность действий антимонопольного органа по принятию приказа.

При таких обстоятельствах иск Яндекс такси в части признания незаконными действий антимонопольного органа подлежит отказу в удовлетворении, поскольку в суде не установлены какие-либо незаконные действия со стороны ответчика при принятии Приказа.

«Судом принято решение отменить часть проверяемого периода в связи с отсутствием анализа товарного рынка за период 2022 года. В настоящее время АЗРК проводит анализ товарного рынка за 2022 год, но Яндекс.Такси вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора.

В отношении Яндекс.Такси составлен протокол об административном правонарушении», - заключили в ведомстве.

Напомним, январе прошлого года в рамках работы с поступившими на «горячую линию» жалобами граждан Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении агрегатора такси ТОО «Яндекс. Такси Корп» по обнаружению возможных признаков координации экономической деятельности. За прошлый год в адрес департамента поступило 6 обращений в отношении «Яндекс Такси.Корп» по вопросам высоких цен на услуги такси. В АЗРК сообщали, что если будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

«Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны Яндекс.Такси нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа», - заявили в ведомстве.