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    13:35, 13 Июль 2023 | GMT +6

    В Азии наблюдается экономическое процветание– индийский дипломат

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Таким мнением поделился экс-посол Индии в Казахстане, президент Института глобальных исследований в Нью-Дели Ашок Саджанхар в ходе форума по безопасности и сотрудничеству в Азии, который проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы возвращаемся к понятию «Древняя Азия». До сих пор экономический рост был в западных странах. Сейчас экономическое развитие находится в Азии. Потому что здесь расположены ведущие страны мира. Вопрос здесь в том, насколько азиатские страны могут использовать эту возможность. В данном случае Казахстан играет важную роль. Можно рационально использовать такие факторы, как расположение вашей страны в важном центре, стабильный рост валового внутреннего продукта. Кроме того, Казахстан всегда готов к открытому и свободному диалогу», — сказал Ашок Саджанхар.

    Напомним, ранее сообщалось, что в столице стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего». В нем принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, выступая на Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, сообщил, что Казахстан предлагает создать региональный водно-энергетический консорциум для решения проблемы дефицита.

    Кроме того, Исполнительный директор исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Наталья Герман отметила, что спецоперация «Жусан» является примером для стран мира.


    Теги:
    Азия Экономика Сотрудничество Астана
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