В Азербайджане сотрудники таможни арестованы за контрабанду золота

В Азербайджане арестованы должностные лица Государственного таможенного комитета, обвиняемые в контрабанде, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана продолжается расследование уголовного дела о незаконной деятельности таможенников. По данным следствия, сотрудники таможенного управления на воздушном транспорте Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехтиев в сговоре с гражданским лицом Али Ибрагимовым организовали контрабанду 5 золотых слитков через таможенный пункт международного аэропорта Баку. Стоимость слитков составляет 190,4 тысяч манатов (112 тысяч долларов), они были приобретены в ОАЭ.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время выясняется причастность других сотрудников таможенного управления и аэропорта к преступной группе.

По предварительным данным, Али Ибрагимов, Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехтиев привлечены к ответственности по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору и должностным лицом с использованием служебного положения). Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Ранее в августе бывшие сотрудники таможенных органов Азербайджана А. Рзаев, Т. Байрамов и Ш. Солтанов, совместно с гражданами Азербайджана и Турции, занимались контрабандой драгоценных металлов, которые под видом других товаров были вывезены на территорию Грузии. Всего злоумышленники транспортировали за границу около 60 грузовиков товара.