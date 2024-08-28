РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:47, 27 Август 2024 | GMT +6

    В Азербайджане сотрудники таможни арестованы за контрабанду золота

    золото
    Фото: pixabay.com

    В Азербайджане арестованы должностные лица Государственного таможенного комитета, обвиняемые в контрабанде, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны.

    В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана продолжается расследование уголовного дела о незаконной деятельности таможенников. По данным следствия, сотрудники таможенного управления на воздушном транспорте Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехтиев в сговоре с гражданским лицом Али Ибрагимовым организовали контрабанду 5 золотых слитков через таможенный пункт международного аэропорта Баку. Стоимость слитков составляет 190,4 тысяч манатов (112 тысяч долларов), они были приобретены в ОАЭ.

    В ходе оперативных мероприятий были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время выясняется причастность других сотрудников таможенного управления и аэропорта к преступной группе.

    По предварительным данным, Али Ибрагимов, Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехтиев привлечены к ответственности по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору и должностным лицом с использованием служебного положения). Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

    Ранее в августе бывшие сотрудники таможенных органов Азербайджана А. Рзаев, Т. Байрамов и Ш. Солтанов, совместно с гражданами Азербайджана и Турции, занимались контрабандой драгоценных металлов, которые под видом других товаров были вывезены на территорию Грузии. Всего злоумышленники транспортировали за границу около 60 грузовиков товара.

    Теги:
    ОАЭ Золото Контрабанда Азербайджан
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
    Сейчас читают
    telegram