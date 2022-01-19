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В Азербайджане сельчанин подорвался на мине

19 Января 2022 09:30
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В Азербайджане сельчанин подорвался на мине

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Житель Геранбойского района Азербайджана получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине близ села Тапгарагоюнлу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Прокуратура Геранбойского района распространила информацию о подрыве на мине жителя района. В ведомстве сообщили, что житель села Мамедов Вугар Магсуд оглу, 1996 года рождения, подорвался на мине, занимаясь сельскохозяйственной деятельностью. Инцидент зарегистрирован на территории села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Азербайджана. Пострадавший был госпитализирован, ему ампутировали левую ногу. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование по данному факту.

Напомним, 20 ноября прошлого года Шахин Гараев, 1972 года рождения, получил травмы различной степени в результате подрыва мины на этой же территории, когда он занимался сельскохозяйственной деятельностью.

Накануне, 17 января Агентство Азербайджанской Республики (ANAMA) по разминированию обратилось к гражданам в связи с минной угрозой. В агентстве призвали соблюдать правила и не входить на опасные заминированные территории, где мины замаскированы и представляют смертельную ловушку для людей.

Согласно информации ANAMA после завершения конфликта между Азербайджаном и Арменией на территории республики на минах подорвались 73 мирных жителя, из них 49 получили ранения и 24 погибли. Выявлено, что 51% происшествий с подрывами на минах произошли вследствие незаконного въезда на освобожденные территории, 26% - при выходе за пределы размеченной территории, очищенной от мин.

В целом, в 2020 году в Азербайджане саперы очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 6201 га территории. В результате были обнаружены и обезврежены 4880 противопехотных, 2335 противотанковых мин и 11205 неразорвавшихся боеприпасов.



Фото иллюстративное: news.day.az

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#Происшествия   #Азербайджан   #Армения   #Мировые новости  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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