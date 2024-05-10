В Азербайджане с оптимизмом смотрят на переговоры в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Армению 15 апреля заявил, что Казахстан готов содействовать мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, предлагая себя в качестве посредника, чтобы помочь двум странам достичь мирного соглашения. Что думают эксперты о посреднической роли нашей страны и насколько она может быть эффективной в окончательном урегулировании армяно-азербайджанских отношений, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

1 мая Акорда опубликовала заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы.

- Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами, - говорится в публикации.

Спустя неделю представитель МИД РК Айбек Смадияров официально озвучил дату встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, которая в итоге состоится 10 мая в Алматы в закрытом формате.

В экспертных кругах предложение Касым-Жомарта Токаева, с одной стороны, вызвало надежду, но с другой, в обществе появился скептицизм по поводу его практичности. Некоторые начали рассматривать Астану как потенциальную замену Москве и Брюсселю в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном.

Однако казахстанские власти заверили, что не будут выступать посредниками на переговорах главы МИД двух стран, тем самым развеяв неподкрепленные мнения тех, которые отнеслись к казахстанской площадке с некоторым недоверием.

- Заявление Президента Касым-Жомарта Токаева подтвердило, что как Азербайджан, так и Армения на уровне министров иностранных дел согласились с предложением казахстанской стороны о проведении следующего раунда переговоров на территории Казахстана в Алматы. Эту инициативу казахстанской стороны очень высоко оценивают в Азербайджане. Это отметил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, - сказал глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По его словам, для эффективности переговоров нужно выбрать такие площадки, которые не довлеют над сторонами или же вовсе не имеют интересов, а если и имеют интересы, то они направлены в конструктивное русло, о чем свидетельствуют визиты Токаева в Азербайджан и Армению, самые позитивные отголоски которых переживает общество за последние несколько недель.

Специалист по изучению конфликтов Бакинского аналитического центра Topchubashov Гюльханым Маммадова считает, что Казахстан обладает определенным опытом посредничества. Переговоры по Сирии в Астане служат ярким примером того, насколько Казахстан может сыграть свою роль в урегулировании конфликтов.

По словам Маммадовой, как страна, не имеющая выхода к морю, Казахстан признает важность расширения связей и доступа к мировым рынкам. Следовательно, Казахстан рассматривает свои отношения с Азербайджаном и Арменией как важнейшие пути в Европу.

- Укрепляя более тесные связи с этими странами Южного Кавказа, Казахстан стремится позиционировать себя как ворота в Европу, используя потенциал Транскаспийского торгового маршрута и других региональных транспортных сетей. В связи с этим, она может быть напрямую заинтересована в открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Астана также понимает, что чем стабильнее и более мирным будет Южный Кавказ, тем больше экономических возможностей будет у него, - отметила она.

По мнению председателя Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, Казахстан не является классическим посредником, он предоставляет площадку и максимально содействует продуктивности диалогового процесса.

- Надо отметить, что именно такой подход сегодня приветствуется сторонами и является безальтернативным, поскольку стороны согласны на ведение переговоров без посредников с выходом на конкретный результат. В этом смысле предложение Казахстана очень своевременное и отвечает интересам сторон, - поделился он.

Аналитик убежден, что это уникальный формат, когда сторона-организатор старается сделать так, чтобы переговоры проходили в максимально комфортных условиях: обеспечивает надежную логистику, удобные места для переговорного процесса, обсуждает с договаривающими сторонами пожелания для комфортных переговоров.

- Все эти условия создаются со стороны Казахстана. Успешный опыт астанинского формата, где Казахстан также не был посредником, но был очень эффективным организатором, говорит о том, что этот формат – удачный, успешный и имеет основания, чтобы быть долгосрочным, - полагает Велизаде.

По мнению политического обозревателя Илькина Шафиева, сложно предсказать, в каком ключе пройдут и насколько успешными будут в Алматы переговоры Байрамова и Мирзояна.

- Ясно лишь, что «казахстанская альтернатива» - наиболее приемлемый вариант для обеих сторон. Как для Азербайджана, которого объединяет с Казахстаном прочное двустороннее партнерство и членство в Организации тюркских государств, так и для Армении, имеющей с Казахстаном единое экономическое и торговое пространство в рамках Евразийского экономического союза, членом которого она является, - поделился эксперт.

По его словам, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией на данный момент переходят в прямой формат, что полностью соответствует концепции переговорного процесса, выдвинутой официальным Баку еще осенью 2023 года. Автор напоминает, что тогда МИД Азербайджана предложил армянской стороне продолжить мирные переговоры либо на границе двух стран, либо в третьей нейтральной стране, но в любом случае без посредников.

Как видится, большинство экспертов сходится во мнении, что посредническая роль именно Казахстана в армяно-азербайджанском вопросе является наиболее перспективной с точки зрения ряда ключевых обстоятельств. К этим факторам можно отнести то, что страна находится в непосредственной близости от региона Южного Кавказа, равноудалена от международных центров принятия решений и не имеет той степени ангажированности, которые имеют или могут иметь другие площадки.