В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 1 июля

БАКУ. АЗЕРТАДЖ – КАЗИНФОРМ – Власти Азербайджана, проанализировав существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с болезнью коронавируса нового типа COVID-19 на территории страны и с учетом числа заражения вирусом в последние дни приняли решение о продлении особого карантинного режима по стране до 00:00 часов 1 июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете министров, в Азербайджане со времени регистрации первого факта заражения вирусом до сегодняшнего дня выявлены 8 191 человек, тест на COVID-19 которых оказался положительным. В настоящее время 3 487 активных больных продолжают лечение в больницах специального карантинного режима.

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации по стране, в последнее время в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах выявлены многочисленные факты заражения. С этой точки зрения в целях снижения скорости распространения вируса, а также сведения к минимуму его возможных последствий на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран, Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов с 00:00 часов 14 июня до 06:00 часов 16 июня 2020 года будет применен ужесточенный карантинный режим.

В связи с этим с 00:00 часов 14 июня до 06:00 часов 16 июня 2020 года на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем рабочим, служебным и торговым сферам, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей особого назначения, аварийно-восстановительной службы, скорой медицинской помощи и автомобилей органов (структур) и организаций, деятельность которых разрешена, а также автомобилей, принадлежащих их сотрудникам, в то же время личных автомобилей граждан в связи с участием в похоронах близких родственников).

В указанный период жителям этих городов и районов запрещается покидать места проживания или места пребывания, за исключением случаев возникновения опасности и непосредственной угрозы здоровью, а также в случае потребности в неотложной медицинской помощи посредством машин скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников, получив разрешение от Центра звонков 102 Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

В этих городах и районах разрешается деятельность государственных и жизнеобеспечивающих предприятий.