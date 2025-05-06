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    22:16, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Азербайджане предложили соединить Каспийское и Черное моря подземным туннелем

    Инициатива направлена на борьбу с обмелением Каспия и усиление транспортной интеграции тюркских стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Minval.

    В Азербайджане предложили соединить Каспийское и Черное моря подземным туннелем
    Фото: Freepik

    Компания ADOG и Международный порт Зира инициировали строительство подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря. Согласно проекту, предлагается строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров, который будет соединять Черное море (со стороны Грузии или России) с Каспием.

    — Благодаря естественной разнице уровней, вода из Черного моря сможет самотеком поступать в Каспий, без использования насосов, — говорится в официальном обращении руководителя компании, инженера Мусы Сулейманова.

    В компании сообщили, что инициатива направлена на стабилизацию водного баланса Каспийского моря, уровень которого в последние годы стремительно снижается. Это несет серьезные экологические, экономические и инфраструктурные риски для прибрежных государств, в том числе для Казахстана.

    В компании подчеркивают, что реализация проекта будет сопровождаться полным экологическим мониторингом и мерами по сохранению биоразнообразия. ADOG предлагают рассмотреть инициативу на государственном уровне.

    В январе сообщалось, что в Казахстане формируется рабочая группа экспертов, которая будет исследовать колебания уровня воды в Каспийском море.

    Мы также писали о том, насколько Каспийское море отходит от побережья, и к каким экологическим последствиям это может привести.

    Тем временем казахстанские ученые считают, снижение уровня Каспийского моря естественным процессом, который повторяется примерно раз в 50 лет.

    Теги:
    Каспийское море Экология Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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