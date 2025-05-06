В Азербайджане предложили соединить Каспийское и Черное моря подземным туннелем

Компания ADOG и Международный порт Зира инициировали строительство подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря. Согласно проекту, предлагается строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров, который будет соединять Черное море (со стороны Грузии или России) с Каспием.

— Благодаря естественной разнице уровней, вода из Черного моря сможет самотеком поступать в Каспий, без использования насосов, — говорится в официальном обращении руководителя компании, инженера Мусы Сулейманова.

В компании сообщили, что инициатива направлена на стабилизацию водного баланса Каспийского моря, уровень которого в последние годы стремительно снижается. Это несет серьезные экологические, экономические и инфраструктурные риски для прибрежных государств, в том числе для Казахстана.

В компании подчеркивают, что реализация проекта будет сопровождаться полным экологическим мониторингом и мерами по сохранению биоразнообразия. ADOG предлагают рассмотреть инициативу на государственном уровне.

В январе сообщалось, что в Казахстане формируется рабочая группа экспертов, которая будет исследовать колебания уровня воды в Каспийском море.

Мы также писали о том, насколько Каспийское море отходит от побережья, и к каким экологическим последствиям это может привести.

Тем временем казахстанские ученые считают, снижение уровня Каспийского моря естественным процессом, который повторяется примерно раз в 50 лет.