В автопарке Казахстана 44,8% машин старше 20 лет

На 1 мая 2024 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 млн 442,9 тысячи единиц. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики АСПР РК, передает агентство Kazinform.

Из них: 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовики, 2,1% – автобусы.



В апреле 2024 года на учет поставлено 157,9 тыс. единиц автотранспортных средств в Казахстане. Этот показатель сократился на 7,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Изменения включают уменьшение числа легковых автомобилей на 8,6%, грузовых автомобилей на 2,9%, и увеличение количества автобусов на 15,3%.



По году выпуска автопарк Казахстана на 1 мая 2024 года выглядит следующим образом:

свыше 20 лет – 44,8%

от 10 до 20 лет – 23,6%

от 7 до 10 лет – 12,7%

от 3 до 7 лет – 12,7%

менее 3 лет – 6,2%

В мае т.г. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поделился планами по снижению налога на старые транспортные средства.