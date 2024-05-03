Снизить налог на старые транспортные средства хотят в Казахстане
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поделился планами по снижению налога на старые транспортные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля, — написал Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.
Согласно ответу Премьера, предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:
- для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет — 0,7;
- для авто с годом выпуска свыше 20 лет — 0,5.
— На сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса, — добавил глава Кабмина.