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    16:42, 03 Май 2024 | GMT +6

    Снизить налог на старые транспортные средства хотят в Казахстане

    Машины
    Фото: pixabay.com

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поделился планами по снижению налога на старые транспортные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля, — написал Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

    Согласно ответу Премьера, предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:

    • для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет — 0,7;
    • для авто с годом выпуска свыше 20 лет — 0,5.

    — На сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса, — добавил глава Кабмина.

    Теги:
    Транспорт Налоги Авто Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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