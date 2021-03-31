В Атыраускую область доставят 3 600 доз вакцины «Спутник V»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 3600 доз вакцины «Спутник V» доставят в Атырау в начале апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля в Атыраускую область было доставлено 3 600 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Из них первым компонентом привиты 3 532 человека, второй компонент получили 1 013 человек. В общей сложности за два месяца провакцинировано 3 532 местных жителя. Среди них 42 госслужащих, 1 599 медицинских работников, 1 413 педагогов, 478 полицейских», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Здесь проинформировали, что в ближайшие два дня в регион планируется поставка ещё 3 600 доз вакцины «Спутник V».





Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In, разработанной Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки, в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Разрешить ее применение ориентировочно могут в конце апреля. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

Кроме того, еще две казахстанские вакцины против коронавируса под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano, разработанные Национальным научным центром особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий момент проходят завершающую стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

Параллельно Казахстан ведет переговоры по нескольким зарубежным вакцинам: Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.