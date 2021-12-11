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В Атырауской области завершено строительство объездной дороги п.Доссор

11 Декабря 2021 20:25
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В Атырауской области завершено строительство объездной дороги п.Доссор

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Для развития транзитного потенциала Атырауской области и обеспечения безопасности дорожного движения завершено строительство объездной дороги п.Доссор Макатского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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Объездная дорога соединяет дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-гр.РФ (на Астрахань)» и «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-порт Актау» в обход пос.Доссор, что обеспечивает беспрепятственный проезд большегрузных транзитных машин.

Наряду с экономическими составляющими, объект имеет положительное социальное воздействие: снижает нагрузку на внутрипоселковые дороги, окружающую среду населенного пункта и безопасность дорожного движения внутри поселка Доссор.

Cостоялось официальное открытие трассы с участием представителей МИИР РК, местных исполнительных органов и жителей района.


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#Атырауская область   #Строительство   #Дороги   #МИИР РК  
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