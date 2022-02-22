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В Атырауской области впервые за сутки нет заболевших COVID-19
22 Февраля 2022 15:11
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области впервые с начала пандемии за сутки нет заболевших COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки не выявлено ни одного заболевшего.
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 92 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 417 человек, в областной больнице N2 – 4, в модульной больнице – 47 пациентов, в районных инфекционных стационарах – 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
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