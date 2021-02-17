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    15:07, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырауской области в 2020 году построили 10 медицинских учреждений

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в 2020 году построили 10 медицинских учреждений. Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной работе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    ​«В Курмангазинском районе построена центральная больница на 75 мест. Ввели в строй пристройку к кардиологическому центру на 50 мест. В городе Атырау сдана в эксплуатацию модульная больница. Начали работать амбулатории в ряде сельских населенных пунктов.​ Для охвата жителей сельских населенных пунктов медицинской помощью создано 5 передвижных медицинских комплексов. Для службы скорой медицинской помощи в прошлом году было выделено 46, в начале этого года 20 новых автомобилей. Таким образом, эта служба на 100% обеспечена необходимым автотранспортом.​ ​ Во время отчета перед населением в прошлом году поднимался вопрос строительства больницы на 75 мест в городе Кульсары. Строительство объекта уже началось», - ​ рассказал Махамбет Досмухамбетов.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Акимат
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