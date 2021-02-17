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    14:15, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырауской области строятся восемь школ и 11 детских садов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области строятся восемь школ и 11 детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме того, в текущем году начнется строительство трех школ и шести детских садов. В том числе детского сада на 160 мест в микрорайоне Коктем города Атырау и школы на 320 мест в селе Есбол Индерского района.

    Из числа строящихся в этом году завершим строительство восьми детских садов и пяти школ. В результате 3 170 малышей будут охвачены местами в детских садах, а свыше четырех тысяч детей переступят пороги новых школ», - проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе.

    Он также отметил, что в прошлом году открылось девять дошкольных учреждений и завершено строительство двух школ. В итоге 1 360 детей были охвачены детскими садами, решен вопрос одной аварийной и трех трехсменных школ. 309 специалистов пополнили ряды педагогов области.


    Теги:
    Атырауская область 2020-Итоги года Образование Другие государственные органы Акимат Строительство Общество Благоустройство
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