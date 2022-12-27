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В Атырауской области строятся семь Домов культуры

27 Декабря 2022, 01:35
В Атырауской области строятся семь Домов культуры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области строятся семь Домов культуры, в общей сложности рассчитанных на 1600 мест. Об этом сообщил заместитель акима региона Кайрат Нуртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в области ведется строительство семи Домов культуры на 1 600 мест. Строятся они в селе Азгир Курмангазинского района - на 100 мест, в селах Хиуаз, Котяевка на 300 мест, в селе Тасшагыл Кызылкогинского района на 300 мест, а также в селах Тургызба, Шокпартогай, Майкомген Жылыойского района на 200 мест»,- сообщил Кайрат Нуртаев.

В этом году также завершается строительство визит- центра в селе Сарайшык Махамбетского района. А в следующем году за счет средств местного бюджета запланировано строительство Домов культуры на 300 мест каждый в Бирликском и Коптогайском сельских округах Курмангазинского района.


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