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В Атырауской области сгорела детская игровая площадка

27 Августа 2021 07:27
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В Атырауской области сгорела детская игровая площадка

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области сгорела детская игровая площадка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В пункт связи СПЧ №2 города Кульсары поступило сообщение о том, что горит детская игровая площадка, расположенная в поселке Жана-Каратон. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что на игровой площадке площадью 450 квадратных метров, принадлежащей ГУ «Аппарат акима поселка Жана–Каратон» горит макет судна из древесного материала площадью 28 квадратных метров и искусственный газон», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

В результате пожара огнем уничтожены макет судна и газон. Причина пожара и сумма нанесённого материального ущерба устанавливаются.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Виктор Сутягин

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