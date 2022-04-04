В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации-монополиста

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Досудебное расследование ведется по ст.221 ч.2 УК РК «Монополистическая деятельность».

Установлено, что руководство ТОО в период 2017-2021 г.г., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.

Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК иные данные не подлежат разглашению.











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