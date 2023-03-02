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В Атырауской области отремонтируют 120 км дорог

2 Марта 2023, 02:45
В Атырауской области отремонтируют 120 км дорог

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Атырауской области будет реконструировано и введено в эксплуатацию более 120 км автомобильных дорог областного и районного значения. Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Самат Айткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 3 052 километра. Из них 1 125 км – дороги республиканского значения, остальные – областного и районного уровня. В прошлом году в регионе проведен капитальный ремонт дорог общей протяженностью 201 километр.

«В этом году в Курмангазинском, Махамбетском, Макатском, Кызылкогинском, Индерском районах будут введены в эксплуатацию дороги общей протяженностью более 120 километров. В том числе идет ремонт автомобильной дороги областного значения «Индер - Миялы - Карабау - Сагиз», автомобильной дороги районного значения «Акколь - Кызылоба - 4 разъезд - Кигаш», автомобильной дороги областного значения «Курмангазы - Приморье - Утеры - Котяевка» и «7-разьезд - Асан, Азгир - Сүйіндік-Балқұдық», – рассказал Самат Айткалиев.

Также, по его словам, будут проведены работы по строительству и реконструкции дорог микрорайона Атырау и села Аккиизтогай города Кульсары, села Махамбет Махамбетского района, поселка Доссор Макатского района, сел Дашин, Акколь, Затон Курмангазинского района. Будут проведены работы по строительству и реконструкции дорог в селах Сагиз, Кенбай, Мукур, Миялы Кызылкогинского района, селе Орлик Индерского района, селах Тущыкудук, Исатай, Зинеден, Аккистау Исатайского района.


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