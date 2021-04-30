В Атырауской области от коронавируса лечатся 1815 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –За прошедшие сутки в Атырауской области выявлено 80 человек, инфицированных COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 80 инфицированных в городе Атырау подтверждено 67 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2 жителей Индерского района, у 7 жителей Курмангазинского района, у 1 жителя Макатского и у 1 жителя Махамбетского районов. Заболевание у 56 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 24 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 80 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1169 человек, в модульной больнице - 188, во второй областной больнице – 101 пациент, во фтизиопульманологическом центре – 97, в районных инфекционных стационарах - 153. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 107», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как сообщалось ранее, первый компонент вакцин от коронавируса в регионе получили 22612 человек.