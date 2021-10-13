В Атырауской области на границе с РФ продолжают тушить пожар на Каспии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На границе Атырауской области с Российской Федерацией в Курмангазинском районе продолжается тушение тростниковых зарослей на побережье Каспийского моря, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 13 октября 2021 года угрозы населённым пунктам нет, открытого горения не наблюдается. За прошедшие сутки потушено 25 гектаров, возгорание самоликвидировалось на 15 гектарах. Общая площадь пожара составляла 550 гектаров. В настоящее время борьба с огнём идёт на 60 гектарах. В ликвидации задействованы 31 человек личного состава, 5 единиц техники, 4 мотопомпы, 1 генератор, ДЧС Атырауской области. Работы по тушению тростниковых зарослей продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, на границе с Россией продолжают гореть 100 га тростника.