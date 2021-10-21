В Атырауской области горел «МАЗ» с газовой цистерной

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области спасателям удалось предотвратить распространения огня на кабину и полуприцеп с газовой цистерной горевшего «МАЗа», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт связи СПЧ № 2 поступило сообщение о том, что на трассе Кульсары-Атырау горит грузовик. По прибытии на место происшествия было установлено, что в 23 км от г. Кульсары произошло возгорание грузового автомобиля марки «МАЗ» с газовой цистерной, принадлежащего ТОО «Агатай-Газ». Автомобиль следовал из Курмангазинского района Атырауской области в Бейнеуский район Мангистауской области. В тушении пожара были задействованы одна единица техники и четыре сотрудника СПЧ № 2. В результате пожара сгорело восемь колес грузовика, два аккумулятора и топливный бак. В результате оперативных действий пожарных удалось предотвратить распространения огня на кабину и полуприцеп с газовой цистерной. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщает пресс- служба ДЧС Атырауской области.