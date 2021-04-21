В Атырауской области 1111 человек лечатся от коронавируса дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за сутки число вновь выявленных инфицированных COVID-19 увеличилось на 97 человек. 1111 болеющих бессимптомной формой вируса лечатся дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в городе Атырау подтверждено 54 случая заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 24 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился: у 4 жителей Жылыойского района, у 4 жителей Индерского, у 6 жителей Курмангазинского, у 2 жителей Макатского районов. Заболевание у 31 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 66 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 32 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1111 человек, в модульной больнице - 179, в инфекционном стационаре областной больницы - 106 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 40, в районных инфекционных стационарах - 131. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 150», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, о состоянии пациентов с COVID-19 в Атырау можно узнать в Call-центре.