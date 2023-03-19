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В Атырау завершилось голосование на закрытых избирательных участках

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Марта 2023, 18:37
В Атырау завершилось голосование на закрытых избирательных участках

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов открыто 269 избирательных участков, 11 из которых являются закрытыми. На данный момент голосование на закрытых избирательных участках завершено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«Закрытые избирательные участки организованы в девяти больницах, одной воинской части и изоляторе временного содержания области. В воинской части голосование началось в 06:00, на остальных закрытых участках - в 07:00. Сейчас голосование на этих участках завершено, идет подсчет голосов», – информирует председатель областной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

По его словам, местные и международные наблюдатели прилагают максимум усилий, чтобы политическая кампания была открытой. В качестве международных наблюдателей прибыли и исполняют свою миссию 14 представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Азамат Айманакумов сообщил, что в избирательном процессе участвуют около 1 500 отечественных наблюдателей.

Пока нарушений на избирательных участках в области не зарегистрировано.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.


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