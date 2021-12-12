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В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест

12 Декабря 2021 19:37
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В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау заместитель акима области Бакытгуль Хаменова помещена под домашний арест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Специализированный следственный суд города Атырау сегодня санкционировал для заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний крест, отклонив ходатайство следствия о заключении ее под стражу.

Уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области расследуется по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По этой статье в случае доказанности вины предусмотрено наказание от штрафа в размере 60-кратной суммы взятки до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщалось, в Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области.



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#Атырауская область   #Акимат   #МВД РК   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Виктор Сутягин

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