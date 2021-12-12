В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау заместитель акима области Бакытгуль Хаменова помещена под домашний арест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Специализированный следственный суд города Атырау сегодня санкционировал для заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний крест, отклонив ходатайство следствия о заключении ее под стражу.
Уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области расследуется по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По этой статье в случае доказанности вины предусмотрено наказание от штрафа в размере 60-кратной суммы взятки до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщалось, в Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области.
- Мужчина кинулся с ножом на водителя маршрутки в Караганде
- Два человека погибли в столкновении фуры и легкового авто в Атырау
- 1673 жителя Атырауской области ревакцинировались от COVID-19
- В Атырау водитель установил на авто номер умершего человека
- На дорогах Атырау выявили 10 лишенных прав водителей
- Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана