В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау заместитель акима области Бакытгуль Хаменова помещена под домашний арест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированный следственный суд города Атырау сегодня санкционировал для заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний крест, отклонив ходатайство следствия о заключении ее под стражу.

Уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области расследуется по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По этой статье в случае доказанности вины предусмотрено наказание от штрафа в размере 60-кратной суммы взятки до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.



Как ранее сообщалось, в Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области.



