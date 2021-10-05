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    12:43, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау загорелся склад со строительными материалами

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау загорелся склад со строительными материалами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, пожар начался по улице Баймуханова внутри одноэтажного здания ангарного типа. Предварительная общая площадь, на которой возникло возгорание, примерно 90 квадратных метров. Загорелись строительных материалы - стекловата и пенопласт и другие.

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области проинформировали, что к месту пожара отправлено 10 единиц техники и 29 спасателей.

    Более подробная информация будет предоставлена позже.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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