АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау загорелся склад со строительными материалами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, пожар начался по улице Баймуханова внутри одноэтажного здания ангарного типа. Предварительная общая площадь, на которой возникло возгорание, примерно 90 квадратных метров. Загорелись строительных материалы - стекловата и пенопласт и другие.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области проинформировали, что к месту пожара отправлено 10 единиц техники и 29 спасателей.

Более подробная информация будет предоставлена позже.