В Атырау вновь ограничили работу ресторанов и кафе

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау вновь ограничили работу ресторанов и кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев внес изменения в постановление, касающееся мер по борьбе с коронавирусом.

«Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации. Объекты общественного питания - (рестораны, бары, кафе, столовые могут принимать не более 30 человек одновременно , При этом обеспечивается соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек. Время работы ограничивается с 10.00 до 21.00 часа», - говорится в тексте постановления главного санврача.

Напомним, с 26 мая после открытия рестораны, кафе, столовые работали до 22.00 часов, а с 6 июня до 23.00.

«Непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины) работают с 10.00 до 21.00 часа. Гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины с 09.00 до 21.00 часа (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов», - информирует главный санврач региона.