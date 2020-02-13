В Атырау в спецЦОН обратились 350 владельцев авто с иностранными номерами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с первого февраля в спецЦОН обратились 350 владельцев автомашин с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе продолжается процедура регистрации машин с иностранными номерами, завезенными из стран Евразийского экономического союза. В Атырау спецЦОН, где осуществляется оформление, работает семь дней в неделю. Для тех, кто хочет получить консультацию по телефону, в спецЦОНе работает горячая линия.

С 1 февраля в спецЦОН за консультациями и разъяснениями обратились 350 жителей области, имеющих машины с иностранными номерами. Из них 245 – с армянскими, 98 - российскими, четыре - киргизскими и три - белорусскими», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве напомнили, что для постановки на учет автомобиль должен быть минимум 2007 года выпуска, если сборка произведена раньше этого года, то машина не подлежит регистрации. Руль автомобиля должен находиться слева. Также машина должна соответствовать техническим требованиям – это наличие фронтальной подушки, дневного освещения, креплений для детского сидения. Помимо этого, в исправном состоянии должна быть АБС – это система, предотвращающая блокировку колес транспортного средства при торможении.

Напомним, в Атырау при постановке на учет ввезенной из России машины не пришлось платить пошлину. «Жительница Атырау оформила в спецЦОНе автомашину RAV4, пригнанную из России. Поскольку машина новая, 2020 года выпуска, приобретена в автосалоне, ей не пришлось платить пошлину. Она заплатит только так называемый утилизационный сбор», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Как пояснила сама владелица RAV4, «очень удобно, что спецЦОН работает в выходные дни. Всего час потребовалось, чтобы поставить на учет машину и получить номера».

Ранее в Атырау в спецЦОНе зарегистрировали первую машину, ввезенную из Армении.





Напомним , Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

Президент РК дал поручение Генпрокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на первое февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до первого марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные не запрещенные законодательством меры.

В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.