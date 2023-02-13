В Атырау в этом году сдадут девять детских садов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Девять детских садов в этом году появятся в Атырау. Об этом сообщила руководитель областного управления образования Гульнара Садуахасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе завершается строительство девяти детских садов, рассчитанных на 2 610 мест, оформляются документы. Это детские сады на 290 мест в микрорайонах Самал, Береке, батыс Береке, Акжар-2, Еркинкала-2 и по адресам Абилхаирхана, 72А, Байтурсынова, 80, Белинского, 21, Бейбарыса, 485 в городе Атырау. По мере готовности документов детские сады будут сданы в эксплуатацию. Всего в области до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 56 дошкольных организаций образования», - сообщила Гульнара Садуахасова.

В настоящее время в Атырауской области работают 319 дошкольных учреждений с охватом 42 895 детей. Из них 252 – государственные, 67 – частные. Из частных 58 – детские сады, девять – мини-центры. Число детей – 4 011.

По итогам прошлого года охват детскими садами в области составил 82 %, организациями предшкольной подготовки – 100 %.

Фото: РСК