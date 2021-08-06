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В Атырау в ДТП погиб несовершеннолетний водитель
6 Августа 2021 12:52
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа и легкового автомобиля погиб несовершеннолетний водитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 6 августа около 5:00 на трассе Атырау-Доссор. Где столкнулся КамАЗ под управлением 52-летнего водителя и автомобиль ВАЗ-21015, за рулем которого находился несовершеннолетний 2004 года рождения.
В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-21015 скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
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