В Атырау в ДТП погиб несовершеннолетний водитель

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа и легкового автомобиля погиб несовершеннолетний водитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 6 августа около 5:00 на трассе Атырау-Доссор. Где столкнулся КамАЗ под управлением 52-летнего водителя и автомобиль ВАЗ-21015, за рулем которого находился несовершеннолетний 2004 года рождения.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-21015 скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.