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    02:27, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау сгорел ещё один дом

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где 20 сентября в середине дня сгорел жилой дом, под вечер произошел ещё один пожар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Cаll-центр поступило сообщение о том, что в Атырау на улице Б. Майлина из дома идет дым. При прибытии к месту вызова пожарных частей было установлено, что горит входная комната жилого дома и кровля. В результате пожара полностью сгорели кровля и 24 кв. метров прихожей жилого дома общей площадью 144 кв. м. Пострадавших нет. Выясняется причина возгорания. В тушении пожара задействовано 6 единиц техники и 18 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Как ранее сообщалось, жилой дом сгорел в Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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