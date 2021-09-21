В Атырау сгорел ещё один дом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где 20 сентября в середине дня сгорел жилой дом, под вечер произошел ещё один пожар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Cаll-центр поступило сообщение о том, что в Атырау на улице Б. Майлина из дома идет дым. При прибытии к месту вызова пожарных частей было установлено, что горит входная комната жилого дома и кровля. В результате пожара полностью сгорели кровля и 24 кв. метров прихожей жилого дома общей площадью 144 кв. м. Пострадавших нет. Выясняется причина возгорания. В тушении пожара задействовано 6 единиц техники и 18 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, жилой дом сгорел в Атырау.