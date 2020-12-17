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В Атырау поздравили родных полицейских, погибших при исполнении служебного долга

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Декабря 2020, 21:36
В Атырау поздравили родных полицейских, погибших при исполнении служебного долга

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау начальник департамента полиции Атырауской области, полковник полиции Камза Умбеткалиев и его заместители поздравили родных полицейских, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они посетили семьи погибших от рук преступников Аскара Бисекенова и Зияды Смакова, Шалкара Акымгалиева, который утонул в реке Урал, спасая женщину, а также семьи умышленно сбитых насмерть на обочине дороги Нурбергена Утемисова, Владимира Худина и Кабдрахмана Ерниязова, Есжана Даулетиярова, Кабдола Култасова, погибших при исполнении служебных обязанностей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

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В этот день же день Камза Умбеткалиев навестил семью погибшего от коронавирусной инфекции полицейского Анарбека Сариева.

Полковник вручил супруге А. Сариева Мире Ескалиевой медаль «За внесённый вклад в обеспечение правопорядка».
«Мы всегда будем помнить тех, кто проявил героизм и мужество в мирное время. К сожалению, их уже не вернуть, но донести до подрастающего поколения их подвиг - наш долг», - отметил Камза Умбеткалиев во время встреч с родными полицейских.
В честь Дня Независимости РК семьям погибших полицейских были переданы благодарственные письма, цветы и памятные подарки.

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