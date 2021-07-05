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    18:16, 04 Июль 2021 | GMT +6

    В Атырау отметили Национальный День домбры

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау отметили Национальный День домбры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Прошёл праздник, посвящённый любимому музыкальному инструменту казахского народа, на площади имени Курмангазы у памятника легендарному композитору. Открыл праздник аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, отметивший значимость домбры в культуре казахского народа.

    «Вся наша национальная история связана с домброй. Этот музыкальный инструмент - наш символ, наша гордость, наследие предков, которое мы должны бережно хранить и беречь для будущего поколения», - сказал аким региона.

    Затем состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Курмангазы. Фольклорно-этнографический оркестр «Нарын» представил концертную программу, исполнив знаменитые кюи Курмангазы «Серпер», «Балбырауын» и другие.


    Теги:
    Атырауская область Атырау История домбры Культура Общество
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