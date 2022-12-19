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В Атырау и пригородных поселках строится 11 школ

19 Декабря 2022, 15:11
В Атырау и пригородных поселках строится 11 школ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как решается проблема с трехсменным обучением в средних школах, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе и пригодных населенных пунктах в настоящее время ведется строительство 11 школ. Новые учебные заведения возводятся в селах Жанаталап, Дамба, Акжар-2, Бірлік-2, Коктем-2, городских микрорайонах Нурсая, Сарыарка, Еркинкала-2, Таскала-2, Талгайран. Также ведется строительство средней школы №1 имени М. Жумабаева. А по школе на 600 мест в микрорайоне Балауса был получен государственный акт. Открытие этих школ позволит до минимума сократить трехсменное обучение», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Также через государственно-частное партнерство в городе Атырау, поселках Бисекты и Еркинкала-2 строится девять детских садов. В городе детсады откроются в новых микрорайонах.

В следующем году на территории города начнется строительство восьми школ по пилотному проекту «Комфортная школа».


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