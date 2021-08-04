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В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину

4 Августа 2021 14:35
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В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Военнослужащий контрактной службы воинской части 5546 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан рядовой Батырхан Бейбитұлы, возвращаясь со службы домой, заметил клубы густого черного дыма и языки пламени, вырывающиеся из окон частного дома. Не теряя времени, гвардеец по сотовому телефону немедленно сообщил о пожаре в экстренные службы и побежал к месту происшествия. Не став дожидаться бригады огнеборцов, Батырхан проник в горящий дом, где в одной из комнат обнаружил лежащего на диване в бессознательном состоянии человека. Батырхан вынес его из горящего дома на улицу и оказал первую медицинскую помощь. Затем военнослужащий снова зашел в горящий дом, чтобы отключить газовое оборудование»,-сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан подполковник Ерболат Султанов.

Прибывшие спасатели потушили пожар.

«В ведомстве, где служит гвардеец, за мужество и профессионализм, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, рядовой Батырхан Бейбитұлы представлен к поощрению», - проинформировал руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан подполковник Ерболат Султанов.

Рядовой Батырхан Бейбитұлы уроженец города Атырау, служит в войсках Национальной гвардии с 2019 года.


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#Атырауская область   #Общество   #Пожар  
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Автор:

Виктор Сутягин

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