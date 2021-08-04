В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Военнослужащий контрактной службы воинской части 5546 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан рядовой Батырхан Бейбитұлы, возвращаясь со службы домой, заметил клубы густого черного дыма и языки пламени, вырывающиеся из окон частного дома. Не теряя времени, гвардеец по сотовому телефону немедленно сообщил о пожаре в экстренные службы и побежал к месту происшествия. Не став дожидаться бригады огнеборцов, Батырхан проник в горящий дом, где в одной из комнат обнаружил лежащего на диване в бессознательном состоянии человека. Батырхан вынес его из горящего дома на улицу и оказал первую медицинскую помощь. Затем военнослужащий снова зашел в горящий дом, чтобы отключить газовое оборудование»,-сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан подполковник Ерболат Султанов.

Прибывшие спасатели потушили пожар.

«В ведомстве, где служит гвардеец, за мужество и профессионализм, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, рядовой Батырхан Бейбитұлы представлен к поощрению», - проинформировал руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан подполковник Ерболат Султанов.

Рядовой Батырхан Бейбитұлы уроженец города Атырау, служит в войсках Национальной гвардии с 2019 года.