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    21:46, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    В Атырау число больных COVID-19 сократилось до 8 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау число больных COVID-19 сократилось до 8 человек. Летом прошлого года число одномоментно болеющих коронавирусной инфекцией достигало 10 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 270 510 человек. Второй компонент вакцин получили 258 210 жителей региона. Третью дозу одной из используемых в стране вакцин от КВИ получил 58 282 жителя региона. Вакциной «Pfizer» в области привиты 8 376 человек – это беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию.

    В настоящее время в стационарах области больных с коронавирусом нет. Дома лечатся 8 человек. Все больные - в Атырау.

    «Прошлым летом число больных КВИ в Атырау и районах в отдельные дни превышало 10 тысяч человек»,- напомнили в облздраве.

    Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области свыше 3 тысяч беременных и кормящих женщин привились Pfizer.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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