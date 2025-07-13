В Атлантическом океане обнаружена высокая концентрация нанопластика

Исследование показало, что эти микроскопические частицы диаметром менее 1 микрометра присутствуют в концентрациях, значительно превышающих концентрацию более крупного пластикового мусора.

Во время экспедиции на борту исследовательского судна Pelagia ученые взяли пробы в 12 точках Северной Атлантики. Пробы собирались на трех глубинах: у поверхности на глубине 10 метров, на глубине 1 000 метров и на высоте около 30 метров над морским дном. Среди этих мест было пять в субтропическом круговороте Северной Атлантики, четыре — в открытом океане и три — вдоль европейского континентального шельфа.

Используя высокоточное сканирование, они обнаружили, что нанопластик распространен повсеместно, особенно в прибрежных зонах и субтропических водоворотах — точках, где мусор накапливается и разрушается.

Встречались чаще всего пластики, применяемые для изготовления бутылок и упаковок: ПЭТ, ПВХ и полистирол. Полиэтилен и полипропилен, широко распространенные в природной среде, практически не обнаруживались в ходе исследования, что может быть связано с техническими ограничениями применяемых аналитических методов.

Исследователи утверждают, что микропластик может вести себя непредсказуемо, проникая в организмы и влияя на окружающую среду по-другому, чем крупные фрагменты. Ученые настаивают на срочном ограничении попадания пластика в океаны, поскольку на текущем этапе борьба с его последствиями оказывается недостаточно эффективной.