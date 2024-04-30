В Атырауской области защитные сооружения возведены вдоль 41 населенного пункта

В Атырауской области налажена работа по аналогии с Западно-Казахстанской областью, где превентивные противопаводковые меры позволили пройти пик без масштабных последствий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На сегодняшний день в области находится группировка спасателей из 10-ти регионов, включая военнослужащих воинских частей МЧС. В противопаводковых мероприятиях задействованы около 14 тысяч человек. Защитные сооружения возведены вдоль 41-ого населенного пункта

В круглосуточном режиме продолжаются работы по откачке воды из зон подтопления. В городе Кульсары из 2920 жилых домов подтопленными остаются лишь 356.

Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык (Урал). Сегодня в городе Атырау уровень реки поднялся на 8 сантиметров и достиг 442 см. В настоящее время на 113 паводкоопасных участках города возведено 242 км дамб, продолжаются работы по укладке мешкотар.

Напомним, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, на котором поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод.

С 7 апреля на территории Атырауской области было объявлено чрезвычайное положение природного характера.