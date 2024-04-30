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    22:25, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    В Атырауской области защитные сооружения возведены вдоль 41 населенного пункта

    В Атырауской области защитные сооружения возведены вдоль 41-ого населенного пункта
    Фото: МЧС РК

    В Атырауской области налажена работа по аналогии с Западно-Казахстанской областью, где превентивные противопаводковые меры позволили пройти пик без масштабных последствий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На сегодняшний день в области находится группировка спасателей из 10-ти регионов, включая военнослужащих воинских частей МЧС. В противопаводковых мероприятиях задействованы около 14 тысяч человек. Защитные сооружения возведены вдоль 41-ого населенного пункта

    В круглосуточном режиме продолжаются работы по откачке воды из зон подтопления. В городе Кульсары из 2920 жилых домов подтопленными остаются лишь 356.

    паводки в Атырауской области
    Фото: МЧС РК

    Сотрудники МЧС ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык (Урал). Сегодня в городе Атырау уровень реки поднялся на 8 сантиметров и достиг 442 см. В настоящее время на 113 паводкоопасных участках города возведено 242 км дамб, продолжаются работы по укладке мешкотар.

    Напомним, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, на котором поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод.

    С 7 апреля на территории Атырауской области было объявлено чрезвычайное положение природного характера.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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