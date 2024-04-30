В Атырауской области защитили от паводка 24 микрорайона Жылыойского района

Во время наводнения в Жылыойском районе пострадало около десяти микрорайонов, удалось отстоять 24 микрорайона, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам акима Жылыойского района Жумабека Каражанова, это является результатом объединенных усилий населения и исполнительных органов.

- Во время наводнения пострадало около десяти микрорайонов. Тем не менее, удалось защитить от затопления такие жилые массивы, как микрорайоны Жадырасын 2, Оңтүстік Аэропорт, Солтүстік аэропорт, Кең Жылыой, Береке, Мұрагер, Барлаушы, СМП 224, 615, 137, Мұрагер, микрорайоны 1, 2, 2 А, 3, 4, 4А, 5, 5 А, 1,3,7,8,9 ауыл. Отмечу, что это стало результатом сплоченности жителей, заранее проделанной работы по возведению отвалов, привлечения необходимой техники, специалистов. Огромное спасибо всем жылыойцам, внесшим свой вклад в защиту микрорайонов от наводнения,- сказал Ж.Каражанов.

Напомним, в Жылыойском районе Атырауской области 4 апреля текущего года было объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком, 5 апреля был затоплен административный центр района - город Кульсары.

В Жылыойском районе и городе Кульсары откачано 2,6 миллиона кубометров воды. За последние 10 дней проведены дезинфекционные работы в 460 индивидуальных домах, 10 многоэтажных домах, 38 административных зданиях и объектах предпринимательства. В течение суток восстановлено электроснабжение в 90 домах и газоснабжение в 20 домах.

В настоящее время в регионе продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба.