В 595 домах поведена оценка ущерба от наводнения в Атырауской области

В Жылыойском районе и городе Кульсары откачано 2,6 миллиона кубометров воды. О борьбе с последствиями паводков рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

За последние 10 дней проведены дезинфекционные работы в 460 индивидуальных домах, 10 многоэтажных домах, 38 административных зданиях и объектах предпринимательства. В течение суток восстановлено электроснабжение в 90 домах и газоснабжение в 20 домах.

В настоящее время в регионе продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба.