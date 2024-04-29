В 595 домах поведена оценка ущерба от наводнения в Атырауской области
В Жылыойском районе и городе Кульсары откачано 2,6 миллиона кубометров воды. О борьбе с последствиями паводков рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
За последние 10 дней проведены дезинфекционные работы в 460 индивидуальных домах, 10 многоэтажных домах, 38 административных зданиях и объектах предпринимательства. В течение суток восстановлено электроснабжение в 90 домах и газоснабжение в 20 домах.
В настоящее время в регионе продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба.
— От граждан принято 2 643 заявления, в 595 домах проведена техническая проверка и оценка. Продолжается работа по технической проверке объектов. В связи с разливом реки Урал на территории Атырауской области ведутся профилактические мероприятия. Они выполнены на 98%. То есть завершена работа по укреплению 506 из 525 километров дамб, — сказал Руслан Жумагазиев.