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    17:53, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В Атырауской области строят завод по переработке газа с Кашагана

    В Атырауской области началось строительство завода по фракционированию сжиженного нефтяного газа (СНГ), добытого на месторождении Кашаган, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Минэнерго РК

    Проект направлен на обеспечение стабильных поставок газа на внутренний рынок и решение проблемы дефицита газомоторного топлива.

    Строительство ведется в рамках договоренностей между Министерством энергетики Казахстана и подрядными компаниями Северо-Каспийского проекта по соглашению о разделе продукции.

    В 2024 году между АО «QazaqGaz» и ТОО «НортКаспиан Оперейтинг Компани» был подписан договор купли-продажи СНГ. Также была утверждена дорожная карта реализации проекта.

    В настоящее время ведутся работы нулевого цикла. Это закладка фундаментов под оборудование, строительство зданий и необходимой инфраструктуры.

    Прием первой партии газа для последующей реализации на внутреннем рынке планируют в декабре 2025 года.

    Как отметили в Минэнерго, проект имеет стратегическое значение. Он не только укрепит энергетическую безопасность страны, но и станет важным шагом в развитии отечественной газоперерабатывающей отрасли.

    Ранее глава Минэнерго прокомментировал цены на товарный газ в Казахстане. 

    Теги:
    Атырауская область Кашаган Заводы Строительство Газ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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