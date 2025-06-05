В Атырауской области строят завод по переработке газа с Кашагана

Проект направлен на обеспечение стабильных поставок газа на внутренний рынок и решение проблемы дефицита газомоторного топлива.

Строительство ведется в рамках договоренностей между Министерством энергетики Казахстана и подрядными компаниями Северо-Каспийского проекта по соглашению о разделе продукции.

В 2024 году между АО «QazaqGaz» и ТОО «НортКаспиан Оперейтинг Компани» был подписан договор купли-продажи СНГ. Также была утверждена дорожная карта реализации проекта.

В настоящее время ведутся работы нулевого цикла. Это закладка фундаментов под оборудование, строительство зданий и необходимой инфраструктуры.

Прием первой партии газа для последующей реализации на внутреннем рынке планируют в декабре 2025 года.

Как отметили в Минэнерго, проект имеет стратегическое значение. Он не только укрепит энергетическую безопасность страны, но и станет важным шагом в развитии отечественной газоперерабатывающей отрасли.

Ранее глава Минэнерго прокомментировал цены на товарный газ в Казахстане.