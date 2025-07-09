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    15:36, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Атырауской области двое подростков из одного села утонули в реке Жайык

    В Махамбетском районе Атырауской области двое подростков из одного села утонули в реке Жайык. Они купались в несанкционированном месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мчс
    Фото: freepik.com

    Как подтвердили в группе имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, трагедия произошла 7 июля около 21:00.

    — Поиски утонувших подростков в селе Сарытогай Махамбетского района начались 7 июля в 23:12. В поисково-спасательных работах были задействованы оперативно-спасательный отряд областного ДЧС, сотрудники департамента полиции и местные жители, — сообщили в ведомстве.

    Подростки, утонувшие в реке, родились в 2011 году. Один из них был найден вчера, 8 июля, ближе к полудню, на расстоянии 35 километров от места происшествия. Тело второго подростка было обнаружено вечером того же дня в реке Жайык.

    — Напоминаем жителям и гостям Атырауской области о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Недопустимо оставлять несовершеннолетних детей без присмотра, — отметили в группе имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента.

    Напомним, что с начала купального сезона в Казахстане утонули 5 человек, из них один подросток. 

    Теги:
    Атырауская область Регионы Река Жайык Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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