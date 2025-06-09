Пять человек утонули в Казахстане с начала купального сезона

— С 1 июня, с начала купального сезона, 5 человек утонули в запрещённых для купания местах. В целом 95 процентов случаев утопления происходят именно в запрещённых зонах. Из этих 5 человек один — 15-летний подросток. Случай зарегистрирован в Астане. Это статистика с 1 июня. А с начала года утонули 19 человек, из них 7 — дети, — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, ответственность понесут как граждане, которые купались в запрещённых местах, так и организаторы купания.

— Граждане, купающиеся в запрещённых местах, штрафуются по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму в 7 месячных расчетных показателей (27 524 тенге — прим. ред.). А в отношении владельца водоёма, где организовано купание в необорудованном месте, возбуждается уголовное дело. Размер наказания определяет Министерство внутренних дел, — добавил он.

Ранее Kazinform сообщал, сколько пляжей разрешено для купания в Астане.