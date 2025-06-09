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    16:51, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Пять человек утонули в Казахстане с начала купального сезона

    С начала купального сезона в Казахстане утонули 5 человек, из них один подросток. Такие данные привёл руководитель управления Комитета гражданской защиты и военных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Жамбауов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мчс
    Фото: freepik.com

    — С 1 июня, с начала купального сезона, 5 человек утонули в запрещённых для купания местах. В целом 95 процентов случаев утопления происходят именно в запрещённых зонах. Из этих 5 человек один — 15-летний подросток. Случай зарегистрирован в Астане. Это статистика с 1 июня. А с начала года утонули 19 человек, из них 7 — дети, — сказал он на пресс-конференции.

    По его словам, ответственность понесут как граждане, которые купались в запрещённых местах, так и организаторы купания.

    — Граждане, купающиеся в запрещённых местах, штрафуются по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях на сумму в 7 месячных расчетных показателей (27 524 тенге — прим. ред.). А в отношении владельца водоёма, где организовано купание в необорудованном месте, возбуждается уголовное дело. Размер наказания определяет Министерство внутренних дел, — добавил он.

    Ранее Kazinform сообщал, сколько пляжей разрешено для купания в Астане.

    Теги:
    МЧС Регионы Происшествия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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